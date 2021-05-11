Sefirin Kızı neden final yapıyor? Sefirin Kızı neden bitti? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Nare ile Sancar'ın aşkını konu alan dizi bu akşam 52. bölümüyle ekranlara veda edecek.

SEFİRİN KIZI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çekimleri Muğla'da yapılan ve başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı dizide bilindiği üzere peş peşe oyuncu ayrılıkları yaşanmıştı. Yaz dizilerinin başlayacağı döneme girilmesiyle birlikte dizilerin bir çoğunun final tarihi belli oldu.

SEFİRİN KIZI 52. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mavi, hem karnındaki bebeğini hem de Melek’i kurtarmak için peşindeki psikopattan kurtulmaya çalışırken başlayan doğumla birlikte her şey kontrolden çıkar. Sancar’dan sonra bu soluk soluğa kovalamacaya beklenmedik bir oyuncunun da dahil olmasıyla olayların tüm seyri değişecektir.

Elvan ve Yahya hayatlarında yeni bir yola çıkarlarken Yahya yaptığı başka bir sürprizle daha Elvan’ı şaşırtır. Bu mutluluğun aksine Zehra ve Kavruk’un üzerinde dolaşan kara bulutlarsa onları başka yaşamlara savurmak üzeredir.

Güven sağlık durumu nedeniyle kalan bütün gücünü verdiği sözü tutmak için kullanmaya kararlıdır. Bu nedenle Sancar’a karşı kartlarını açık oynar ve istediği şeyle Sancar’ı büyük bir şaşkınlığa uğratır.

Melek’le ilgili büyük bir kararın eşiğine gelen Sancar, içine düştüğü çıkmazdan yine Mavi sayesinde çıkar. Üstelik Mavi’nin bulduğu çözüm önerisi tüm Efeoğlu ailesini yeni bir maceraya sürükleyecektir.