Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Sefo, büyüdüğü mahallenin okulunda konser verdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Sefo, büyüdüğü mahallenin okulunda konser verdi

Sefo, Samsun'un İlkadım ilçesinde büyüdüğü mahallenin okulunda öğrencilerle buluştu. Rap şarkıcısı, "Bu mahallede büyüdüm. Çocukların bu heyecanını ve davetlerini görünce, onları kıramadım. Konsere gelince onlara da bir selam vermek istedim. Çocuklar önemlidir ve bizim geleceğimizdir. Onları mutlu etmek benim için çok önemli" diye konuştu

Sefo, büyüdüğü mahallenin okulunda konser verdi - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

'Sefo' lakaplı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Öğrencilerle birlikte şarkılarını seslendiren Sefo, mini konser sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bu mahallede büyüdüm. Çocukların bu heyecanını ve davetlerini görünce, onları kıramadım. Konsere gelince onlara da bir selam vermek istedim. Çocuklar önemlidir ve bizim geleceğimizdir. Onları mutlu etmek benim için çok önemlidir. Onlarda iz bırakabilmek benim için önemliydi. Okula davetleri için herkese teşekkür ederim.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Özgür Tetik kimdir? Özgür Tetik kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Gönüllüler kadrosundaki Özgür Tetik hayatı
MAGAZİN Survivor Özgür Tetik kimdir?
Survivor Murat Eken kimdir? Murat Eken boyu kaç, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Ünlüler Murat Eken hayatı
MAGAZİN Survivor Murat Eken kimdir?
Survivor Aleyna Elibol kimdir? Aleyna Elibol kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Gönüllüler kadrosundaki Aleyna Elibol hayatı
MAGAZİN Survivor Aleyna Elibol kimdir?
Survivor Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Ünlüler kadrosundaki Cansu Tuman hayatı
MAGAZİN Survivor Cansu Tuman kimdir?
Survivor Walison kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2023 Gönüllüler kadrosundaki Walison Fonseca hayatı
MAGAZİN Survivor Walison Fonseca kimdir?
Survivor Chaby Han kimdir? Chaby Han kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Fenomenler kadrosundaki Chaby Han hayatı
MAGAZİN Survivor Chaby Han kimdir?
Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Fenomenler kadrosundaki Buse Plan hayatı
MAGAZİN Survivor Buse Plan kimdir?
Melis Sezen: İspanya ve Türkiye'yi daha da birleştirdik - Magazin haberleri
MAGAZİN "İspanya ve Türkiye'yi daha da birleştirdik"
Günel Zeynalova: Abartıldığı gibi bir estetiğim yok! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Abartıldığı gibi bir estetiğim yok!"
Hande Doğandemir ile Aytaç Şaşmaz: Aşk yok, iş var - Magazin haberleri
MAGAZİN "Aşk yok, iş var"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.