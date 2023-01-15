"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Öğrencilerle birlikte şarkılarını seslendiren Sefo, mini konser sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bu mahallede büyüdüm. Çocukların bu heyecanını ve davetlerini görünce, onları kıramadım. Konsere gelince onlara da bir selam vermek istedim. Çocuklar önemlidir ve bizim geleceğimizdir. Onları mutlu etmek benim için çok önemlidir. Onlarda iz bırakabilmek benim için önemliydi. Okula davetleri için herkese teşekkür ederim.