"BANA VAKİT AYIRAN YOK"



Daha önce yaptığı başka bir açıklamada kalbinin boş olduğunu da dile getiren Melisa Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" demişti.



Fotoğraflar: Instagram