Sefo: Karadeniz'in tadı Sinop'ta çıkıyor

Festival hakkında bilgiler veren Karadeniz Müzik Festivali organizatörü Ertan Yalçın, yoğun bir katılım olduğunu belirterek, “İlk günümüz gerçekten çok yoğun. Sinop’umuzun ciddi bir yoğunluğu var. Kitlesi çok büyük. Kalabalık açısından ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Bu festivalin Sinop’un da turizmine ciddi bir etkisi oldu. Sanatçılarımızın her biri birbirinden değerli. Her gün 8 sanatçımız çıkıyor. Bu festivali her sene Sinop’ta planlıyoruz" dedi.