Sefo sahnede Müslüm Gürses ile düet yaptı
Rapçi Sefo, dün akşamki konserinde hologram teknolojisiyle 2013 yılında hayata veda eden Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses ile düet yaptı
Giriş: 31.03.2026 - 10:21
Seyfullah Sağır olarak bilinen ünlü rapçi Sefo, dün akşam verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir sürpriz yaşattı.
Rapçi, sahnede hologram teknolojisiyle 2013'te hayata veda eden arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses'in hologramıyla sahnede 'Bilmem Mi?' şarkısında düet yaptı.
