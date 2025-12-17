Habertürk
Habertürk
        Haberler Müzik Sefo ve Demet Akalın, Sony Music Türkiye'den 'Diamond Plak' ödülü aldı

        Sefo ve Demet Akalın, Sony Music Türkiye'den 'Diamond Plak' ödülü aldı

        Sefo ile Demet Akalın'ın 'Yerinde Dur' şarkısı, Sony Music Türkiye'den 'Diamond Plak' ödülü aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 08:11 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:11
        'Diamond Plak' ödülü aldılar
        Şarkıcı Sefo ve Demet Akalın'ın ortak yapımı 'Yerinde Dur' adlı şarkısı, Sony Music Türkiye’den 'Diamond Plak' ödülü aldı. Ödül, iki isme Sony Music Türkiye CEO'su Özden Bora tarafından İstanbul’daki Sony Music Türkiye Ofisi’nde takdim edildi.

        Özden Bora, ödül töreninde yaptığı konuşmada; "Bizim için hem ülkemizde hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza atan bir şarkımız oldu. Sanatçılarımı hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Törende konuşan Demet Akalın, şarkının bu kadar beğenilmesine inanamadığını ve her yaştan dinleyiciye ulaşmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek; "Sefo bana eski pırlanta günlerimi geri getirdi. Onun müzisyen kişiliğine de karakterine de saygım çok büyük." dedi.

        Sefo ise "Bana güvendiği için Demet ablaya, arkamızda durdukları için Sony Music Türkiye'ye çok teşekkür ederim. 2025 senesine bir imza bıraktık" açıklamasında bulundu.

        İkili, törende birlikte yeni projelerin de hazırlığında olduklarını duyurdu.

        Billboard Global listesine en yüksekten giriş yapan ilk Türkçe şarkı olan 'Yerinde Dur', YouTube'da 263 milyon izlenmeye ulaştı. Spotify'da 90 milyon dinlenme alan şarkı, Apple Music’te ise 5 milyon kişi tarafından dinlenerek uluslararası bir başarıya imza attı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sefo
        #Demet Akalın
        #Yerinde Dur
