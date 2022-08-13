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Şeftali tüketirken dikkat!

A, C, E ve K vitaminlerini barındıran ve besin değeri son derece zengin olan şeftalinin; kolesterol, göz, cilt, sağlıklı bir sinir sistemi, kemik ve dişler üzerinde olumlu katkıları bulunuyor. Ancak tüketirken dikkat! Şeftalinin içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, aşırı tüketim halinde böbreklerin işleyişine zarar verebiliyor

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  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    Yaz mevsiminin gözde meyvelerinden şeftali, bol miktarda A, C, E ve K vitaminlerini içeriyor. Ayrıca magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve sodyum açısından da oldukça zengin olan şeftali çok etkili bir antioksidan olup, düzenli olarak tüketildiğinde de kansızlık sorununu ortadan kaldırıyor. 
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    Hem lezzetiyle hem de sağlıklı bir alternatif olması nedeniyle mutfaklarda yerini alan şeftanin faydalarını Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş anlattı:
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Şeftali zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde hamilelik döneminde anne adayının ve bebeğin sağlığına katkıda bulunur. C vitamini içeren yapısı sayesinde anne karnındaki bebeğin kemik ve kas gelişimini destekler. Mideyi yatıştırarak annenin hazımsızlık problemini çözüme kavuşturur.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Şeftali A ve C vitaminleri sayesinde cildi nemlendirir, yaşlanmanın etkilerini azaltır. Cilt dokularının ve hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlar.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler. Kanser söz konusu olduğunda ise hücreleri koruyarak kanserin yayılmasını engeller.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Şeftali antioksidan özelliği sayesinde vücutta artış gösteren serbest radikallerin birikmesini engeller ve vücuttan atılmasına destek olur.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Böbreklerin işlevlerini destekler. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasını teşvik eder. Özellikle kabızlık sorununun giderilmesi amacıyla tüketilebilir.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık sorununu ortadan kaldırır.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    ŞEFTALİ TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 

    Diyetisyen Baş, sağlıklı bir besin olan şeftaliyi tüketirken de dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, şu uyarılarda bulundu:

    * Şeftalinin içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, aşırı şeftali tüketimi halinde böbreklerin işleyişine zarar verebilir.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Yeteri kadar yıkanmadan tüketilen şeftalinin üzerinde bulunması muhtemel pestisit isimli tarım ilacı zehirlenmeye sebep olabilir.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

    * Dış yüzeyindeki tüyler bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Öte yandan şeftaliyi tüylü kabuğuyla birlikte tüketen bazı kişilerin de boğazında yanma problemi meydana gelebilir.
  • Şeftali tüketirken dikkat! Şeftalinin faydaları nelerdir?

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