Şeftali ihracat
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Şeftalide sezon bitmeden ihracat rekoru geldi

Türkiye'nin 15 Ağustos itibarıyla şeftali ihracatı rekor düzeye çıkarak 101,8 bin tona ulaştı. Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, ilkbahar dönemindeki olumlu hava şartları şeftali ihracatını artırdı

28.08.2018 - 12:43 | Güncelleme: AA

Çanakkale ve Bursa'da yoğun olmak üzere birçok kentte üretilen şeftalide ihracat, 15 Ağustos itibarıyla yüzde 59 artışla 64 bin tondan 101,8 bin tona ulaştı. Bu dönemde şeftali ihracatından elde edilen gelir değer olarak yüzde 37,6 yükselişle 55,2 milyon dolardan 76 milyon dolara çıktı.

Henüz sezon bitmemesine rağmen ulaşılan bu rakamla, yıllık bazda tüm zamanların ihracat rekoru şimdiden kırılmış oldu. Şeftalide en fazla dış satım rakamına geçen yıl 89,5 bin tonla ulaşılmıştı.

YARISINDAN FAZLASINI RUSYA ALDI

Söz konusu dönemde en fazla ihracat, 62,7 bin tonla Rusya'ya yapıldı. Türkiye'den gönderilen her 100 kilogram şeftalinin yaklaşık 61 kilogramını Rusya aldı.

Toplam ihracatın yüzde 61,6'sının yapıldığı Rusya'ya dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 artarak 42,3 bin tondan 62,7 bin tona çıkarken, değer olarak ise yüzde 34,7 yükselişle 44,4 milyondan 59,8 milyon dolara ulaştı.

Şeftali ihracatında Rusya'nın ardından 17,5 bin tonla Irak, 5,6 bin tonla Suriye ve 5,2 bin tonla Suudi Arabistan geldi. Irak'a dış satım yüzde 80, Suriye'ye yüzde 191 ve Suudi Arabistan'a ise yüzde 4,8 arttı.

"BU RAKAMI EN AZ İKİYE, ÜÇE KATLAMALIYIZ"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, yaptığı açıklamada, şeftalinin özellikle erken ilkbahar donlarından çok etkilenen bir ürün olduğunu söyledi.

Bu yıl şeftalinin hava şartlarının uygun gitmesi nedeniyle kaliteli olduğunu anlatan Yazgan, "Bu sezon şeftalide 100 bin tonun üzerinde bir ihracat var. Bu çok güzel bir rakam. Ülkemiz adına sevindirici ama şeftalinin üretim miktarıyla bakıldığında düşük." diye konuştu.

Yazgan, şeftalide üretilen çeşitleri yenilemek ve kalıntıyla ilgili sorunları aşmak gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunları gerçekleştirdiğimiz taktirde bu rakamı ikiye hatta üçe katlarız. Bu rakamlar, geçmiş yıllara göre artışı değerlendirdiğimizde başarıdır ama gerçekte olması gereken rakam değildir. O nedenle ileride yapacağımız işler açısından daha çok çalışmalı, yeniliklere açık olarak üretim yapmalı ve bu rakamı en az ikiye, üçe katlamalıyız. O zaman üretici de ihracatçı da mutlu olur. Şeftalide Avrupa, Rusya pazarında bir güç haline gelelim ve bu pazar bizim elimizden başkalarının eline geçmesin. Kalıntı limitleri ve üretime özen vermemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdiğimiz taktirde inanıyorum ki hem Rusya hem de Avrupa pazarı, ülkemizin bulunduğu coğrafik özellikler dolayısıyla her zaman için bizlere açık olacaktır."

Yazgan, Rusya'da şeftali üretimi olmadığını belirterek, "Rusya pazarında var olan bu boşluk, ihracatçılarımız tarafından dolduruldu. Rusya pazarında nektarin de dahil şeftali satışımız, artış gösteriyor." dedi.

Türkiye'nin aromatik özelliklerine sahip şeftalisinin Avrupa marketlerinde de yer alması gerektiğine dikkati çeken Yazgan, "Bunun için mutlaka çeşit değişikliği yapılması gerekiyor. Avrupa'daki tüketicilerin damak zevkine uygun çeşitlerle üretim yaptığımızda Avrupa marketlerine de bunu çok rahatlıkla satabiliriz." ifadesini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.