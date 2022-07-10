Şeftalinin şaşırtan faydaları 0:00 / 0:00

Şeftali içeriğinde birçok mineral, vitamin ve yüksek miktarda lif barındırır. Bunun yanı sıra çeşitli antioksidanlar ve vücudu yaşlılık ve hastalıklara karşı korumaya destek olacak çeşitli bileşikler barındırır. Hiç yağ içermeyen şeftali vitamin ve lif bakımından zengin içeriğinden ötürü sıklıkla kendine diyet listelerinin ara öğünlerinde yer bulur. Şeftalinin birçok faydaları bulunur. Şeftali Tüketmek neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler soruları sıklıkla internet üzerinden araştırılan sorular olmuştur. İşte tüm cevaplar sizlerle…

Şeftalinin Faydaları

Toksinlerin atılmasına yardımı olur

Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Cilde tazelik ve nem kazandırır.

Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır.

Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır.

Hazımsızlık sorunlarına yardımcı olur.

Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.

Kan içerisindeki zararlı bakterileri temizler.

Diş sağlığına iyi gelir.

Uzun bir süre vücutta tokluk hissi sağlar ve enerji depolar.

C vitamini açısından zengin yapıya sahip olduğu için kas ve kemik gelişimini sağlar.

İçerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığına fayda sağlar.

Yüksek kolesterolü düşürür.

Şeftalinin Zararları

Şeftalinin içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, aşırı şeftali tüketimi halinde böbreklerin işleyişine zarar verebilir.

Yeteri kadar yıkanmadan tüketilen şeftalinin üzerinde bulunması muhtemel tarım ilacı zehirlenmeye sebep olabilir.

Dış yüzeyinde tüyler bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Öte yanda şeftaliyi tüylü kabuğuyla birlikte tüketen bazı kişilerin de boğazında yanma problemi ortaya çıkar.

Aşırı tüketilmesi halinde bulantı ve kusma görülebilir.

Şeftali Neye İyi Gelir?

Şeftali bol miktarda C vitaminin yanı sıra A ve B vitamini ihtiva etmektedir. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum açısından zengin şeftali demir ve sodyum açısından da zengindir. Şeftali faydaları İbrahim Saraçoğlu Araştırmaları sonrasında şeftalilerin, anti-tümör ve anti-kanser özelliklerine sahip olan fenolik ve karotenoid bileşikleri bakımından zengin olduğunu göstermektedir. Bir başka araştırmada da meme kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser türleriyle mücadelede yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar, şeftalilerde bulunan klorojenik asit ve neoklorojenik asidin, sağlıklı hücreleri de olumsuz etkileyen kemoterapinin aksine, normal hücreleri etkilemeden meme kanseri hücrelerinin büyümesini önlemede faydalı etkiler gösterdiğini desteklemiştir.

Şeftalinin Yararları

Şeftali, diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir. Fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoza yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Şeftali, yaşlanma karşıtı özelliklere de sahip harika bir çinko kaynağıdır.

Ayrıca, çinko, vücuttaki testosteron seviyelerini artırarak, erkek üreme organlarının yaşlanma sürecine müdahale eder. Ek olarak, şeftalilerin saç dökülmesini azaltmak için kafa derisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenmiştir. Hamilelikte de çok çeşitli temel vitamin ve minerallerin varlığından dolayı şeftali kadınlar için değerli bir besindir. C vitamini bebeğin kemiklerinin, dişlerinin, derisinin, kaslarının ve kan damarlarının sağlıklı büyümesine, ayrıca hamilelik sırasında çok önemli olan demir emilimine yardımcı olur.