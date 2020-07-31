Kurban Bayramı’nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren Şehir Hatları vapurunda yoğunluk yaşandı. Eminönü- Üsküdar vapurunda vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise dikkat çekti. Kurban Bayramı öncesi yeni tip korona virüse karşı bayramda sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik uyarılar yinelenirken vapurda sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde vapurda bulunan vatandaşlardan bazılarının maskesinin olduğu bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Kimi vatandaşların maskeyi çenesinin altına indirdiği bazı vatandaşların ise maskeyi elinde taşıdığı görüldü.