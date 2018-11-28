Japonya hükümeti Tokyo'yu terk edenlere 140 bin lira (3 milyon Japon yeni) ödemeyi planladığını duyurdu.
Taşınma desteği kentin 23 merkezi noktasında yaşayan ve başka bir bölgede işe girecek ya da iş kuracak kişileri kapsayacak. Açıklamada, bahsedilen 23 merkezden ne kadar uzağa taşınılması gerektiğine değinilmediği, yapılacak ödemenin, taşınma, yerleşme ve barınma gibi masrafları karşılayacağı belirtildi.
Taşınmaya destek planının önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Eylül 2018'deki rakamlara göre başkent Tokyo'nun nüfusu 38 milyon 140 bin. Nüfusun 13 milyon 839 bini ise Tokyo'nun merkez olarak tabir edilen bölgesinde yaşıyor.
BEDAVA EV BİLE SATILIYOR
Japonya'da, geçen günlerde giderek azalan nüfus nedeniyle artan boş konutlar için internet sitelerine 'bedava ev' ilanları verilmeye başlanmıştı.
100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da hayatını kaybedenlerin evleri problem haline gelmeye başlamış ve ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemediği için evleri bedavaya elden çıkarıyorGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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