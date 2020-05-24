Şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri - İSTANBUL

AA

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarına destek oldu.Evlerinden alınarak şehitliğe götürülen 22 ailenin, yakınlarının mezarını ziyaret etmesi sağlandı.Aileler, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.Ziyaretin ardından evlerine götürülen vatandaşlar, uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.Bu arada, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediyenin "444 0311" numaralı çağrı hattını arayan çocuklara bayram şekeri ulaştırıldı. Çocuklar kapıda karşıladıkları ekiplere teşekkür etti.