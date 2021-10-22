Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu iddiasıyla başhekim açığa alındı 0:00 / 0:00

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesi kullanıldı.

HASTANE BAŞHEKİMİ AÇIĞA ALINDI

AA'nın haberine göre; açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.