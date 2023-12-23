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        Haberler Gündem Güncel Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı - CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz - Son Dakika Haberleri

        Özel: Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

        İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 93. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çok ağır duygular içindeyiz çünkü dün geç saatlerde de 6 kahraman askerimizin şehit edildiği haberini aldık. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar bu bayrak dalgalansın diye, bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği sürsün diye kendi hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, teröre karşı da Cumhuriyet düşmanlarına karşı da bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:50
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        Özel: Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz
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        İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 93. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        "KUBİLAY OLMAK VATANSEVERLİKTİR"

        AA'da yer alan habere göre anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Törende bir konuşma yapan Topçu Üsteğmen İbrahim Çilci, devrim şehidi Kubilay'ın cumhuriyeti ve değerlerini korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini belirterek, şöyle dedi:

        "Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak cumhuriyet için gerekirse başını vermek ama asla boyun eğmemek, eğilmemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı seçmektir. Kubilay olmak dinin ve dini duyguların sömürülmesi değil dini duyguların özgürce yaşanması, yaşatılmasıdır."

        ŞEHİT KABİRLERİNE KARANFİL BIRAKILDI

        Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı. Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

        "ÇOK AĞIR DUYGULAR İÇİNDEYİZ"

        Tören sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet şehitlerini anmak üzere Menemende olduklarını belirterek, dün de 6 askerin şehit olduğu haberini aldıklarını ifade etti. Özel, şöyle konuştu:

        "Çok ağır duygular içindeyiz çünkü dün geç saatlerde de 6 kahraman askerimizin şehit edildiği haberini aldık. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar bu bayrak dalgalansın diye, bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği sürsün diye kendi hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, teröre karşı da Cumhuriyet düşmanlarına karşı da bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz."

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        #Şehit Asteğmen Kubilay
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