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Paylaşılan videoları izlenme ve paylaşım rekorları kıran gençlerin, özellikle bayrak değiştirilirken bayrak yere değmesin diye, bayrak direğini ellerinde taşımaları izleyenleri duygulandırdı.
Gençler örnek davranışları nedeniyle Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca tarafından makamında ağırlanarak ödüllendirildiler.
Emet Yağcık köyünden Tavşanlı MTA lisesi öğrencisi Emre Zeybek, Emet Eğrigöz köyünden, Anadolu Sağlık Meslek lisesi öğrencisi Halit Akbulut, Emet İğdeköy’den Kütahya Ali Güral Lisesi öğrencisi Mehmet Işık ve Emet Bahatlar köyünden Tavşanlı Fen Liesi öğrencisi Ali Samet Özsoy, harçlıkları ile aldıkları bayraklarla şehit mezarlarının eskiyen bayraklarını değiştiriyorlar.
"HARÇLIKLARIMIZI TOPLAYARAK BAYRAĞI DEĞİŞTİRDİK"
Emet Yağcık köyü Hasancık mevkiinde Kurtuşu Savaş'nda Şehit olan büyük dedesinin mezarını bulduğunu belirten Ömer Zeybek, 'Mezarın durumunu gördükten sonra bayrağın değişmesi gerektiğini gördüm. Arkadaşlarımızla görüştük. Knedi aramızda harçlıklarımızdan toplayarak bayrağı değiştirdik. Üzerimize düşen görevi yaptık. Sosyal medyada bu yaptığımızı paylaştık. Çok beğenildi ve çok teşekkür aldık. Sağolsunlar, var olsunlar. Bugün bu ülkede rahatça okuyabiliyorsak, şehitlerimizin sayesinde okuyabiliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun “dedi.
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