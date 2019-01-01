Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın, polis babası Zeki Kılınç, Antalya'da oğlunun adını taşıyan polis merkezinden bugün itibarıyla emekliye ayrıldı.

AA'nın haberine göre; Kılınç'ı, son iş gününde Antalya Valisi Münir Karaloğlu yalnız bırakmadı. Vali Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit babasını görev yaptığı Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altınova Polis Merkezi'nde ziyaret ederek, şilt ile çeşitli hediyeler verdi.

Zeki Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 yıl emniyet teşkilatına gururla hizmet ettiğini belirterek, "Şundan dolayı gurur duyuyorum ki memleketimize en büyük hainliği, 40 yıllık planlar yapanlara karşı, birilerinin mücadele edip, onları ayaklarının altına alması gerekiyordu. 15 Temmuz'da evladımız Muhammet Oğuz Kılınç, o gün izinli olmasına rağmen gitti, vatanına en iyi şekilde hizmetini yaptı. Babasının, kendisi için çok istemiş olduğu şehadete kendisi kavuştu. Ben kendim şehit olamadım ama bir şehit babası olarak bu memlekete, devlete en iyi şekilde hizmet ettiğime inanıyorum." diye konuştu.

Kılınç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı, kendisini son iş gününde yalnız bırakmayan Vali Karaloğlu ve diğer yetkililere de ayrıca teşekkür etti.

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