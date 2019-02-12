İstanbul Çekmeköy'de, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin (33) cenazesi, İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde Pilot Yüzbaşı ÜmitÖzerli'nin (32),dönem arkadaşı olan kardeşi Yüzbaşı Piyade Yüzbaşı Murat Özerli ise metanetini korumaya çalıştı.



DHA'nın haberine göre şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin hava yoluyla Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na, ardından kara yoluyla İzmir'in Bergama ilçesine getirildi. Şehit Kara Pilot Ümit Özerli için Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sağanaktan dolayı meydandan cami avlusuna alınan törende eşi Büşra Özerli, Jandarma Komutanlığı'ndan emekli astsubay baba Nurettin Özerli, anne Ayşe Özerli, şehit pilot gibi yüzbaşı rütbesinde olan kardeşi Murat Özerli, taziyeleri kabul etti.

Acılı aileyi binlerce vatandaşın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti ve CHP milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda askeri yetkili, kamu görevlisi ile siyasiler de yalnız bırakmadı.

'OĞLUM BERGAMA'NIN SON ŞEHİDİ OLSUN'



Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin Türk bayrağına sarılı tabutun başından bir olsun ayrılmayan anne Ayşe Özerli ve eşi Büşra Özerli, üzerine kapanıp gözyaşı döktü. Anne Ayşe Özerli bu sırada, "Oğlum Bergama'nın son şehidi olsun. Bir daha kimsenin canı yanmasın bizim canımız yandı" dedi.



Tabut başında tören kıtasının yanı sıra şehit pilotun meslektaşları da saygı nöbeti tuttu. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit pilotun tabutunu silah arkadaşları omuzlarına aldı. Namaz sırasında da anne Ayşe Özerli ile eş Büşra Özerli, en ön safta durdu. Tabutun taşınması sırasında Şehit Ümit Özerli'nin annesi Ayşe Özerli, yine yanından ayrılmadı, tabutun altına girip en önde iki eliyle şehit oğlunu silah arkadaşlarıyla birlikte taşıdı. "Oğlumu ben taşıyacağım. Oğlum sen beni taşıyacaktın, ben seni taşıyorum" diyen annenin acısı törene katılan asker ve vatandaşları da gözyaşını boğdu. Acılı anne Ayşe Özerli ile eşi Büşra Özerli, şehit Ümit Özerli'nin top arabasına konulan tabutunun yanından da ayrılmadı. İki acılı kadın top arabasındaki tabutun hemen yanında yürüdü. Ellerini üzerinden ayırmadı.

Cenaze töreninde Piyade Yüzbaşı Murat Özerli ise metanetini korumaya çalıştı. Şehit Ümit Özerli'nin tabutunun başında gururla duran kardeş Murat Özerli ile şehit ağabeyinin dönem arkadaşı olarak Kara Harp Okulu'nu bitirdikleri öğrenildi. İkisi de piyade sınıfında olan kardeşlerden birçok başarı belgesi ve nişanı bulunan Ümit Özerli'nin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 8 yıl önce pilotluk eğitimi aldıktan sonra kara pilot sınıfına geçtiği ifade edildi. Şehit Pilot Ümit Özerli'nin cenazesi, daha sonra Bergama Şehitliği'nde toprağa verildi.





Şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Pilot Özcan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özcan'ın naaşı, cami avlusuna kortej eşliğinde getirildi.



AA'nın haberine göre şehidin annesi Nezihe, babası İlhami, eşi Gizem Özcan ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Levent Gök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile askeri yetkililer, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak kortej eşliğinde Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.Şehidin naaşı omuzlarda taşınırken eşi ve yakınları gözyaşı döktü.



Şehidin eşi, tören boyunca Özcan'ın fotoğrafını taşıdı.Özcan, daha sonra Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenmişti. Subay temel kursunu birinci olarak bitiren Özcan, 2011'den beri kara pilot olarak görev yapıyordu.



"OĞLUM SEN BENİ MAHVETTİN NE OLURSUN KALK!"



Eskişehirli Astsubay Başçavuş İlyas Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin küçük yaştaki çocukları da babalarına son kez veda ederken, 5 yaşındaki Kıvanç Kaya'nın el sallayarak babasını uğurlaması yürek sızlattı.





İHA'nın haberine göre İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde düşmüştü. 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na ait UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu. Şehitlerin cenazeleri İstanbul’da yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törenin ardından Eskişehir’e gönderilen 35 yaşındaki Eskişehirli Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’nın naaşı Reşadiye Camii’ne getirildi. Burada aile fertleri ilk olarak gelen taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Cemil, annesi Şahinde, eşi Sibel, çocukları Nur Sevin ve Kıvanç Kaya'nın yanı sıra yakınları da ayakta durmakta güçlük çekti.



Cenaze namazından önce şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası ve eşi gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı öncesinde baba Cemil Kaya, oğlunun tabutunun başında ayakta durmakta zorlanırken oturarak bekledi. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşının top arabasına konulduğunda aile yakınları son kez sarılarak veda etti. Uzun süre ağlamamak için direnen ve annesinin de ağlamamasını isteyen 8 yaşındaki Nur Sevin Kaya, babasının tabutu cenaze arabasına konulduğunda gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi de tabuta sarılarak "Yavrum yalvarıyorum kalk. Beni mahvettin" diye feryatta bulundu. Şehidin naaşı Vişnelik Hava Şehitliği’ne defnedildi.



Cenaze törenine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Metin Nurullah Sazak, Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, il ve ilçe belediye başkanları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



ŞEHİT ASTSUBAYL MEMLEKETİ NİĞDE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar (28),memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre şehidin cenazesi, ilk olarak merkeze bağlı Faik Şahenk Bulvarı'ndaki baba evine getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında baba Zekeriya ve anne Fati Avşar gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra şehit Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ve binlerce vatandaş katıldı.

Dört kardeşin en küçüğü olan Şehit Yakup Avşar´ın eşi Mürşide Avşar´ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Törende babası Zekeriya Avşar tekerlekli sandalye ile oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Yakup Avşar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



