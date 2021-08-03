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Türkiye'yi saran yangınların yedinci gününde söndürme çalışmaları devam ediyor. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşanan felaket için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamayı sürdürüyor. Ancak geçtiğimiz gün yangınlara ilişkin paylaşılan, "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi, ünlü isimleri ikiye böldü. Kampanyaya destek vermeyen besteci ve söz yazarı Şehrazat ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında gerginlik yaşandı.

"AĞRIMA GİTTİ!"

Söz yazarı ve besteci Şehrazat, Twitter hesabından, "Bu yurt dışı çağrısı ağrıma gitti!" mesajını yayınladı. Şehrazat'ın bu paylaşımına Farah Zeynep Abdullah'dan yanıt gecikmedi. Abdullah, "Hayvanlar, doğa perişan... Onur için yaşamak ne alaka?" sorusunu yöneltti.

"NE İŞ YAPARSINIZ BİLE BİLMEM!"

Şehrazat, ünlü oyuncunun bu tepkisine, "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan? Siz kim, bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem..." dedi.

Tİ'YE ALDI

Bunun üzerine Farah Zeynep Abdullah'ın verdiği yanıtlarla Şehrazat'ı ti'ye alması sosyal medyada gündem oldu.

"CAYIR CAYIR YANAN CANLILARI İZLEMEK ZORUNUZA GİTSİN!"

Şehrazat'ın paylaşımına bir tepki de oyuncu Hazal Kaya’dan gelmişti. Kaya, “Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım ister. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza… Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için… Ne tuhaf dertler var ya…” ifadelerini kullanmıştı.