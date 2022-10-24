Şehriyeli Tavuk Suyu Çorbası Nasıl Yapılır? 0:00 / 0:00

Kış çorbası denilince aklımıza ilk gelenlerden birisi Tavuk Suyu Çorbası. Besleyiciliği ve şifa dolu olması bakımında grip, nezle gibi hastalıkların iyileşme süresinde çok iyi bir yardımcıdır. Eğer haşlanmış tavuğunuz varsa çok kısa sürede yapabileceğiniz Tavuk Suyu Çorbası tarifini sizler için hazırladık.

Kaç kişilik: 8

Hazırlama süresi: 15 dk.

Pişirme süresi: 50 dk.

Kalori: 80 kcal

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI MALZEMELERİ

1 Kase önceden haşlanıp didiklenmiş tavuk göğsü

1 Küçük boy soğan

1 adet havuç

1 Yemek kaşığı un

1 Çay bardağı tel şehriye

1 Diş sarımsak

1 Yemek kaşığı tereyağı

2 Su bardağı sıcak su

4 Su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber

İsteğe göre maydanoz

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yapılış-1

Derin bir tencerede tereyağını eritip, rendelenmiş havuç, küp doğranmış soğan ve sarımsağı rengi değişip yumuşayana kadar kavuralım.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim.

Sıcak su, tavuk suyu ve şehriyeleri ekleyip kaynamaya bırakalım.

Ara ara karıştırıp, şehriyeler yumuşadığından emin olalım.

Çorbamız kıvam aldığında tuz ve karabiberi ekleyip altını kapatalım.

Arzuya göre ince doğranmış maydanoz ve limon ekleyip servis edebilirsiniz.

Şehriyeli Tavuk Suyu Çorbasının püf noktaları;

Tavuk suyunuzun daha yağlı olmasını arzu ederseniz tavuğunuzu haşlarken derisini de kullanın.