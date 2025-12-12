Habertürk
        Haberler Gündem Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

        Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın klinik durumunun ağırlaştığını ve entübe edildiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 01:13 Güncelleme: 12.12.2025 - 01:13
        Gülşah Durbay entübe edildi
        Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.

        Yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir" denildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

