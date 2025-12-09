Habertürk
        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

        Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi sürerken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Solunum durumu stabil ve cihaz desteğine ihtiyaç duymuyor. Hastane, kritik süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:43
        Belediye başkanı yoğun bakımda
        Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi alındı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle hastanemiz 'Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine tedavisi 'Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülmesine karar verilmiştir. Mevcut durumda hastamızın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak devam ettirilmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.”

        Başhekim Saka, kritik süreçte gelişmelerin hastane tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

