Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Özel sektördeki bazı firmalar, çuval şeker fiyatlarını 800 liradan 575 lira bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda Bakanlığımız, piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Türkşeker, elindeki şekeri, başta küçük üreticiler olmak üzere, Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir" dedi.