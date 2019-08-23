Şeker'in Üreten Kart'ı artık internetten alınıyor

“Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda esnaf ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik ürenler sunmayı amaçlayan Şekerbank'ın ticari kredi kartı ile banka kartını birleştirerek geliştirdiği Üreten Kart’a, artık bankanın web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre esnaf ve işletmelerin Şekerbank’ın web sitesi üzerinden yapacakları başvurular hızla değerlendiriliyor ve aynı gün içerisinde sonuçlandırılıyor.

Şekerbank açıklamasında "2014 yılında geliştirilen Avrupa ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Üreten Kart ürünü ile esnaf ve işletmeler, birbirinden bağımsız kart ve kredi ürün limitlerini barındıran tek bir kart üzerinden tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Üreten Kart ile esnaf ve işletme sahiplerine tüm bankacılık ürünlerini tek bir hesap özetiyle yani tek bir ekstreyle takip edebilme imkânı sağlanıyor" denildi.

ŞUBEYE GİTMEDEN

Şirket harcamalarını yaparken, aynı zamanda şubeye gitmeden ATM’den kredi başvurusu yapıp, kredi tutarını da ATM’den çekebilen Üreten Kart sahibi esnaf ve işletmeler, ATM’den işletme hesabına para yatırabiliyor ve aynı gün içinde tek defada 5.000 TL’ye kadar para çekebiliyor. Üreten Kart ile ilgili 444 00 29 Üretene Destek Hattı’ndan 7 gün 24 saat ayrıntılı bilgi alınabiliyor. Başvurular ise https://www.sekerbank.com.tr/ticari-kartlar/ureten-kart/uretenbasvuru web sitesi üzerinden yapılabiliyor.