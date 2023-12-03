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Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere söz konusu halka arzda talep toplama işlemleri 1 Aralık itibarıyla sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Şeker Yatırım halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım sayılarını araştırmaya başladı. Şeker Yatırım (SKYMD) halka açıklık oranı yüzde 33,87 olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 367,5 Milyon TL olması bekleniyor. Peki, "Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Şeker Yatırım ne zaman işlem görecek?" İşte Şeker Yatırım halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...