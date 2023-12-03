Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı! 2023 Şeker Yatırım kaç lot verdi ve SKYMD ne zaman borsada işlem görecek?

        Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı? Şeker Yatırım kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Şeker Yatırım halka arz sonuçlarına çevrildi. 7,00 TL'den halka arz edilen Şeker Yatırım katılım endeksine uygun işlem göremeyecek. Şeker Yatırım halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayıları ve hissenin işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şeker Yatırım 'SKYMD' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 01:53 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere söz konusu halka arzda talep toplama işlemleri 1 Aralık itibarıyla sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Şeker Yatırım halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım sayılarını araştırmaya başladı. Şeker Yatırım (SKYMD) halka açıklık oranı yüzde 33,87 olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 367,5 Milyon TL olması bekleniyor. Peki, "Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Şeker Yatırım ne zaman işlem görecek?" İşte Şeker Yatırım halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Şeker Yatırım toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı.

        3

        ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERDİ?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtımı yapıldı. Halka arz sonuçlarına göre Şeker Yatırım Menkul Değerler hesap başı en fazla 18-19 lot (126-133₺) pay edildi.

        4

        ŞEKER YATIRIM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Şeker Yatırım'ın önüzmüdeki hafta borsada işlem görmesi bekleniyor.

        5

        ŞEKER YATIRIM KATILIM SAYILARINA GÖRE OLASI LOT DAĞITIM SAYILARI

        2,1 milyon katılım olursa yaklaşık 25 lot (175 TL)

        2,5 milyon katılım olursa yaklaşık 21 lot (147 TL)

        2,9 milyon katılım olursa yaklaşık 18 lot (126 TL)

        3,3 milyon katılım olursa yaklaşık 16 lot (112 TL)

        3,7 milyon katılım olursa yaklaşık 14 lot (98 TL)

        4,1 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (91 TL)

        4,5 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (84 TL)

        6

        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun değil.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu