Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze bugün görevinden ayrılıyor. Şekerbank'tan kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Servet Taze'nin yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem vekalet edecek.

Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız Genel Müdürü Servet Taze 01.04.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olup yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem vekalet edecektir."