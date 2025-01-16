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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Şekerbank hisse devri iptal - Para Haberleri

        Şekerbank hisse devri iptal

        Şekerbank (SKBNK) hisselerinin Samruk-Kazyna Invest LLP'den İlbak Holding A.Ş.'ye devri iptal edildi. KAP'a yapılan açıklamada, tarafların süreci sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:55
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        Şekerbank hisse devri iptal
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        Şekerbank tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Samruk-Kazyna Invest LLP’nin sahip olduğu hisselerin İlbak Holding’e devrine ilişkin sürecin sonlandırıldığı duyuruldu.

        27 Haziran 2024 tarihinde başlayan süreç, tarafların ortak kararıyla iptal edildi.

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