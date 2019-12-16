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Şekerbank'tan yeni yıla özel kredi kampanyası

Şekerbank, yeni yıla sayılı günler kala bireysel müşterilerine özel kampanya sunuyor. Banka, kampanya kapsamında günde 8 TL’den başlayan taksit seçeneklerinin yanı sıra 3 ay taksit erteleme imkânı da sunuyor.

Şekerbank
HABERTURK.COM

Şekerbank, bireysel müşterilerinin yeni yıl öncesi her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kredi kampanyası başlattı. Şekerbank’ın yeni yıla özel başlattığı kampanya kapsamında günde 8 TL’den başlayan taksit seçenekleri ile 3 ay taksit erteleme imkânı da sunuluyor.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Şekerbank olarak ihtiyaç sahiplerine yeni yıla girerken bütçelerini zorlamadan finansman imkânı sunmak istedik. Yeni yıl kredisi kampanyamız ile talep eden müşterilerimize taksit erteleme seçeneği sunarken, düşük tutarlı taksit imkanıyla da ödemelerini rahatça yapma fırsatı sağlayacağız.” dedi.

Şekerbank’ın yeni yıl kampanyası, 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

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