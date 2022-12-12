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Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

Baklavadan güllaca, jelibondan şekerlemelere kadar tüm şekerli ürünleri hayatımızın vazgeçilmezleri arasında tutuyoruz. Aslında şekerin sağlığımıza ne kadar zararı olduğunu biliyor musunuz? İşte şekerli ürünlerin tüketimini azalttığınız ya da tamamen bıraktığınız zaman vücudunuzda ve hayatınızda olacaklar...

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  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    Sütlü tatlısından şerbetli tatlısına, jelibonundan çikolatasına kadar birçok şekerli ürünü hayatımızda bulunduruyoruz. Gerek mutlu olduğumuzda, gerek canımız sıkkın olduğunda gerekse televizyon karşısında atıştırmak istediğimiz zamanlarda çoğumuzun eli şekerli ürünlere gidiyor. Aslında bu tükettiğimiz ürünler sağlığımıza ciddi anlamda zarar veriyor. İşte şekeri hayatımzıdan çıkarttığımız zaman vücudumuzda olacak değişiklikler...
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    KİLO VERİRSİNİZ

    Paketli şeker ürünleri, şerbetli tatlılar özellikle kilo alımı konusunda çok etkilidir. Özellikle bu tür ürünlerle alınan kilolar sağlığı riske atar. Şekerli ürünlerin tüketimini azaltır ya da bırakırsanız kilo vermeniz hızlanacaktır. Şekerli ürünler açlık hissini arttırmanın yanında kilo vermek için gereken hormonların çalışmasını yavaşlatır.
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    KALP KRİZİ RİSKİ AZALIR

    Şekerli ürünlerin tüketimi kan şekerini artırır ve bu sebeple ortaya diyabet ve obezite gibi hastalıklar çıkar. Meydana gelen bu hastalıklar ise kalp krizi riskini artırır. 
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

    Şekerli ürünlerin tüketimi, kırışıklıkların oluşmasına neden olur. Eğer şeker tüketimini azaltır ya da bırakırsanız cildinizi kırışmaktan kurtarmış olursunuz.
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    BEYAZ DİŞLERE SAHİP OLURSUNUZ

    Uzmanların yaptığı araştırmalara göre şeker, dişleri çürütmesinin yanında diş hastalıklarını ortaya çıkarıyor ve dişlerinizi sarartıyor. Bu sebeple şeker tüketiminden vazgeçmek, beyaz dişlere sahip olmanızı sağlayabilir.
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    DİYABET RİSKİ AZALIR

    Özellikle "Tip 2" denilen diyabetin sebebi, fazla şeker tüketimidir. Bu şekerlerin tüketimi kan şekeri seviyesini yükseltir. Kan şekerinin yükselmesi durumunda pankreas ve karaciğer başta olmak üzere birçok organınız olumsuz etkilenir.
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    CİLDİNİZ GÜZELLEŞİR

    Şekerli ürünlerin tüketimi ciltte sivilce, akne oluşumunun fazlalaşmasına sebebiyet verir. Eğer şekerli ürünlerden uzak durur ve bunun yanında sık sık su içerseniz cildinizin güzelleştiğini fark edersiniz.
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    ZİNDE HİSSEDERSİNİZ

    Şeker tüketimini bıraktığınız zaman kendinizi daha zinde ve yaptığınız işlere odaklanmış olarak görebilirsiniz. Şeker tüketmek sizi uzun vadede yorar ve mutsuz hissetmenize neden olur.
  • Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

    DAHA AZ HASTALANIRSINIZ

    Şeker tüketimi bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiler bu sebeple daha sık hastalanırsınız. Şeker tüketimini azaltmanız ya da bırakmanız durumunda ise bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve hastalıklardan daha kısa sürede kurtulacaksınız.

 

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