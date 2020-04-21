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Şekeri düşüren besinler nelerdir? Hangi gıdalar kan şekerini düşürür?

Kan şekerindeki yükseklik diyabet hastaları başta olmak üzere pek çok insanın yaşadığı bir durumdur. Vücudunuz sürekli su içme isteği, halsizlik, fazla iştah, görmede sıkıntı ve sık idrara çıkma gibi belirtiler gösteriyorsa kan şekeri yüksekliği yaşıyor olabilirsiniz. Ve kan şekerinizi, tüketeceğiniz gıdalarla düşürebilirsiniz. Peki şekeri düşüren yiyecekler nelerdir? Hangi gıdalar kan şekerini düşürür?

Şekeri düşüren besinler nelerdir

Şeker hastaları belli bir program uygulayarak şeker miktarını düşürmeye çalışırlar. Sonuçta uzman hekim tarafından önerilen bu yöntemler sağlık için gerekli bir uyum ister. Ancak şeker hastası olmadan da bazı durumlarda kan şekeri miktarı yükselebilir.

Bunların belirtileri ise; sürekli su içme isteği, halsizlik, fazla iştah, görmede sıkıntı ve sık idrara çıkma olabilmektedir. Bu durumda bazı yiyecekler yoluyla kan şekeri ölçünüzü düşürmeniz açısından önerilir. Uzmanların önerisi karbonhidrat alarak glisemik indeks – GI seviyesinin düşürülmesi gerektiğini belirtiyorlar. Karbonhidratlar düşük glisemik endeks içermektedirler.

Şekeri Düşüren Besinler

Kan şekeri seviyesini düşürmek açısından listede bazı örnekler verilmiştir. Tamamını içermez ve ayrıca ilaç kullanan ya da başka rahatsızlığı olanların hekim tavsiyesi alması şarttır.

  • Badem; metabolizmayı güçlendirir, insülin direncini dengeler günde 10 tane kadar tüketilmesi gerekir.
  • Keten Tohumu; besin lifi içermesi ve yağ asitlerine sahip olması şekerin düşmesine Tatlı patates; yardımcı olur. Kan şekerini düşürmede glisemik endeks içermesi açısından oldukça etkilidir. Açlık hissini de bastırır.
  • Tarçın; insülin etkisini gidermede yardımcı olur ve kan şekerini % 20 oranında azaltarak düzenler.
  • Limon ve Elma sirkesi; yüksek karbonhidrat içeren gıdalarla beraber tüketilmesi glisemik endeks sağlayarak kan şekerini düzenlemeye yardım eder.
  • Diğer gıdalar; (Gilisemik endeksi düşük ) Az yağlı süt, Soya sütü, Az yağlı yoğurt, Müsli, Çavdar, Kepek, Buğday, Havuç, Bezelye, Patlıcan, Karnabahar, Brokoli, Mantar, Lahana, Biber, Domates, Yeşil fasulye, Marul, Soğan, Erik, Şeftali, Kiraz, Greyfurt, Kuru kayısı, Elma ve Armuttur.

Gilisemik endeks, gıdaların tüketilmesinden sonra kan şekerinin yükselmesini anlatan bir listedir. O yüzden glisemik endeks içeren gıdalar şeker değerini dalgalandırdığı için dikkatli tüketilmelidir.

Glisemik endeksi fazla olan besinler; dondurma, pirinç, kavun, karpuz,kabak, patates kızartması, beyaz ekmek,pirinç gevreği ve bagettir.

Kan şekerinin yükselmesine neden olan gıdalar tüketmek belli zaman sonra tip2 diyabetik hastalığına yol açacağından dikkatli tüketmede fayda vardır. 

 

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