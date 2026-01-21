Habertürk
        Haberler Yaşam "Şekersiz beslenme" gerçekten önemli mi yoksa sadece bir trend mi? İşte şekerin sağlığımıza verdiği 5 büyük zarar

        "Şekersiz beslenme" gerçekten önemli mi yoksa sadece bir trend mi? İşte şekerin sağlığımıza verdiği 5 büyük zarar

        Son yılların en popüler diyet alışkanlıklarından biri hiç şüphesiz şekersiz beslenme... Sosyal medyada doğru beslenmeyle ilgili tüyolar veren reels videoları, Youtube'daki fenomen kanallar, internetteki diyet blogları ağız birliği yapmış gibi aynı şeyi söylüyor: "Şekerden uzak durun!" Peki, "Şekersiz beslenme" gerçekten önemli mi yoksa sadece bir trend mi?

        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:30
        Şekerin sağlığa verdiği 5 büyük zarar
        21 gün şekersiz diyeti, "Rafine şekeri hayatımdan çıkarıyorum" videoları, "Şeker kullanmadan yapabileceğiniz tatlılar" tarifleri ve nicesi dört bir yanımızı sardı, bize şekerin vücudumuz için zararlı olduğunu söylüyor. Son zamanların en büyük beslenme modası şekersiz beslenme gerçekten anlatıldığı kadar önemli mi? Gelin şekerin vücudumuza nasıl bir etkisi olduğuna birlikte bakalım ve şekersiz beslenmenin bize ne sağlayacağını anlamaya çalışalım.

        En etkili yollarla şeker bağımlılığını bitirin
        En etkili yollarla şeker bağımlılığını bitirin

        Evet yediğimiz şeylerin lezzetini arttıran hatta bizi doğrudan mutlu edici bir etkiyle baş başa bırakan şeker pek çoğumuz için terk etmesi çok zor eski bir alışkanlık, hatta hayatımızı keyifli kıya detaylardan biri. Ancak şekerin vücudumuz üzerinde diş sağlığından diyabete, fazla kiloyla mücadeleden cilt sağlığına kadar pek çok etkisi de inkar edilemeyeceği bir gerçek.

        Burada bir ayrım yapmamız gerekir. Şekeri doğal olarak içeriğinde şeker bulunduran besinlerden mi alıyoruz yoksa dışarıdan şeker ilave edilerek hazırlanan besinlerden mi? Besinlerin içeriğindeki doğal şekerler ölçülü tüketildiğinde felaket senaryolarına yol açmaz ama bu sonradan ilave edilen rafine şeker sağlık sorunları ile kol kola gelebilir.

        RAFİNE ŞEKERİN BESİN DEĞERİ YOK!

        Rafine şekerin yani sonradan şeker elde edilerek üretilen besinlerden vücudumuza aldığımız şekerin bir besin değeri yok. Yani bir meyveyi yediğimizde ondan doğal şeker fruktoz ile birlikte çeşitli vitamin ve mineralleri de alırız ama rafine şekerden hiçbir besin değerini yükseltemediğimiz gibi bir de bu şeker yiyeceklerin kalorisini yükseltmeye neden olur.

        Gün içinde aldığınız kalorinin çoğunu şekerden mi alıyorsunuz? Üstelik beslenmeden ve yeterince doymuş hissetmeden... Üstelik rafine şekerli gıdalar çok hızlı sindirildiği için iyi bir enerji kaynağı da değildir. Meyvelerden alacağınız şekerin sindirilmesi çok daha uzun süreceği için oradan aldığınız enerjiyle çok daha uzun süre hareket edebilirsiniz.

        ŞEKERİN KAÇINILMAZ SONU: FAZLA KİLOLAR

        Az önce bu şeker ilaveli besinlerin çok yüksek kalorili besinler olduğunu ve gün içinde aldığınız kalorinin çoğunluğunu oluşturabileceğinizi söylemiştik. Rafine şekerli ürünlerden düzenli ve çok miktarda tükettiğinizde -üstelik düzenli olarak spor yapsanız bile- kilo alırsınız. Şeker eklenmiş gıdaların çabucak tükenen kötü bir enerji kaynağı olması bir türlü doymuş hissetmemenize ve hem daha sık hem de daha fazla yemenize neden olur.

        Vücudunuzun enerji dengesini ayarlayan leptin hormonu bu ilave şekerli besinlerden sonra işlevini yitirebilir ve leptin direncine yol açabilir.

        DİYABETİ HAFİFE ALMAYIN

        Gazoz, paketli meyve suları, tatlılar ve diğer şekerli yiyecekler vücudunuzun diyabet geliştirme riskini artırabilir. Şeker tüketmek her zaman diyabet ile sonuçlanmaz ama yüksek kalorili bir beslenme alışkanlığına sahipseniz bu yüksek kalorinin aldıracağı kilolar ve vücudunuzu sokacağı hareketsizlik döngüsü tip 2 diyabete yol açabilir. Özellikle şekerli içecekler bu konudaki gizli risk unsurudur. İçtiğiniz için ne kadar yüksek kalorilere çıktığınızı fark edemeyebilirsiniz.

        ŞEKER İLE DİŞ ÇÜRÜKLERİ KOL KOLA GEZER

        Şeker ilaveli yiyecekler ve içecekler tükettiğiniz zaman ağızınızın içindeki bakteriler dişlerin üzerinde ince bir plak tabakası meydana gelmesine neden olur. Pek çoğunuzun bildiği gibi bu plaklar diş sağlığı için oldukça zararlıdır. Bakterilerin bu şekerle girdiği etkileşim dişlere zarar veren bir asidin ortaya çıkmasına yol açar.

        Sık sık şekerli besinler tüketmek dişlerde kalıcı bir hasara yol açabilir. Dişleriniz çürüyebilir ve bununla birlikte şekerli gıdaları tüketmeyi durdurduğumuzda diş sağlığınız da ileri gidecektir.

        ŞEKER İLE KALP SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

        Şeker ilaveli besinlerin iyi bir enerji kaynağı olamaması, çok çabuk sindirilip enerji ihtiyacımızı karşılayamaması , sürekli aç hissedilmesine yol açması kalp sağlığını kötü etkiler. Ayrıca fazla şeker tüketimi karaciğerde yağlanma yapacağı için LDL kolesterolün oluşmasına neden olur. LDL kolesterol müdahale edilmediği durumlarda damar tıkanıklığına yol açabilir.

