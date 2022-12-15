Antalya'nın Kumluca ilçesini 12 Aralık'ta vuran sel, sera alanlarına büyük zarar verdi. Türkiye'deki domates üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Kumluca'da çiftçiler ürünlerinde kayıp yaşadı.

25 bin dönüm domates, 15 bin dönüm biber, 8 bin dönüm salatalık, 5 bin dönüm patlıcan, 2 bin dönüm kabak olmak üzere toplam 55 bin dönüm alanda örtü sebze üretimi yapılan ilçede yaşanan selin faturası kısa sürede fiyatlara yansıdı.

Hal fiyatlarına göre; 10 Aralık'ta 10 TL olan domatesin fiyatı yüzde 40'lık artışla 14 TL'yi buldu. Çarliston biber, yüzde 66.67 artarak 6 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

BAKAN KİRİŞÇİ ZARARIN BOYUTLARINI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'da incelemelerde bulunurken Kumluca'da 12 bin dekarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Bakan Kirişci, seradaki ekili alanların yüzde 60'ının domates, yüzde 20'sinin biber, yüzde 20'sinin de hıyar, patlıcan ve diğer sebzelerden oluştuğunu vurguladı. Kirişçi, "Antalya'da genelini ifade ettiğimizde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde ilk tespitlerimize göre, toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilenmiş, 1110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunu da il geneli istatistiği olarak vermekte yarar görüyorum" dedi.