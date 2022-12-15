Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Sel fiyatları etkiledi
ABONE OL

Zam seli!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 12 Aralık'ta yaşanan sel felaketi sebze fiyatlarında artışa neden oldu. 10 Aralık'ta 10 TL olan domatesin fiyatı yüzde 40'lık artışla 14 TL'yi buldu. Çarliston biber, yüzde 66.67 artarak 6 TL'den 10 TL'ye yükseldi

Sel fiyatları etkiledi

Antalya'nın Kumluca ilçesini 12 Aralık'ta vuran sel, sera alanlarına büyük zarar verdi. Türkiye'deki domates üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Kumluca'da çiftçiler ürünlerinde kayıp yaşadı.

25 bin dönüm domates, 15 bin dönüm biber, 8 bin dönüm salatalık, 5 bin dönüm patlıcan, 2 bin dönüm kabak olmak üzere toplam 55 bin dönüm alanda örtü sebze üretimi yapılan ilçede yaşanan selin faturası kısa sürede fiyatlara yansıdı.

Hal fiyatlarına göre; 10 Aralık'ta 10 TL olan domatesin fiyatı yüzde 40'lık artışla 14 TL'yi buldu. Çarliston biber, yüzde 66.67 artarak 6 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

BAKAN KİRİŞÇİ ZARARIN BOYUTLARINI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'da incelemelerde bulunurken Kumluca'da 12 bin dekarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Bakan Kirişci, seradaki ekili alanların yüzde 60'ının domates, yüzde 20'sinin biber, yüzde 20'sinin de hıyar, patlıcan ve diğer sebzelerden oluştuğunu vurguladı. Kirişçi, "Antalya'da genelini ifade ettiğimizde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde ilk tespitlerimize göre, toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilenmiş, 1110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunu da il geneli istatistiği olarak vermekte yarar görüyorum" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı
İŞ-YAŞAM Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Tarımda üretici enflasyonu yine rekor kırdı
İŞ-YAŞAM Tarımda üretici enflasyonu yine rekor kırdı
Küresel piyasalar, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarını bekliyor
İŞ-YAŞAM Gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarında
Hürriyet, İzmir matbaasını kapatıyor
İŞ-YAŞAM Hürriyet, İzmir matbaasını kapatıyor
İş Bankası’na yeni Genel Müdür Yardımcısı
İŞ-YAŞAM İş Bankası’nda üst düzey atama
AB enerjide bağımlılığı azaltacak
İŞ-YAŞAM AB enerjide bağımlılığı azaltacak
'Sofralık zeytinde dünya birinciliği bekliyoruz'
İŞ-YAŞAM 'Sofralık zeytinde dünya birinciliği bekliyoruz'
Rekabet Kurulu'ndan 3 milyon TL ceza
İŞ-YAŞAM Rekabet Kurulu'ndan 3 milyon TL ceza
Korkutan tablo: Sütten ağzımız yanacak! - Son Dakika Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Sütten ağzımız yanacak
TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: 'Krediye ulaşım olmazsa üretim olmaz'
İŞ-YAŞAM 'Krediye ulaşım olmazsa üretim olmaz'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.