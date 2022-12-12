Domatesi sel vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesini sel vurdu. Dün yaşanan yoğun yağışın ardından Kumluca'da dereler taşarken ev ve iş yerleri zarar gördü. Sel, tarım alanlarına da büyük zarar verdi.

Türkiye'nin domates üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin yapıldığı Kumluca'da tarım alanları sular altında kaldı.

Kumluca'da 25 bin dönüm domates, 15 bin dönüm biber, 8 bin dönüm salatalık, 5 bin dönüm patlıcan, 2 bin dönüm kabak olmak üzere toplam 55 bin dönüm alanda örtü sebze üretimi yapılıyor. 25 bin dönüm alanda 62 milyon 500 bin domates fidanı ekiliyor. Üretimin yaklaşık yüzde 60'ı ihraç ediliyor.

Kumluca'daki üretimin durma noktasına gelmesinin piyasayı etkilemesi bekleniyor.

"BELKİ YÜZYILDAN BERİ BÖYLE BİR AFET YAŞANMADI"

KUMLUCA ZİRAAT ODASI BAŞKANI HİDAYET KÖKCE

İlçenin durumunu Habertürk'e anlatan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, selin Kumluca'ya ciddi zarar verdiğini aktardı. İlçenin tamamının selden etkilendiğini belirten Kökce, 7 bin ila 10 bin dönüm seranın zarar gördüğünü kaydetti. Çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu tip felaketler nedeniyle karaborsacıların fiyatları yükselttiğini söyledi.

Kökce'nin sözleri şöyle:

"Durumlar çok kötü, belki yüzyıldan böyle bir afet yaşanmadı. 27 mahallenin tamamı selden etkilendi, hemen hemen iş yerlerinin yüzde 99'u etkilendi.

Seralarda şu an tam tespit yapılamadı ama 5 bin-7 bin serada hasar olduğunu düşünüyoruz. Allah'a çok şükür hamdolsun can kaybımız yok. Epey bir araç zarar gördü. Hatta kendi aracım da zarar gördü, 40-50 metre yüzdükten sonra aracı terk ettim.

"İÇLER ACISI BİR HALİ VAR KUMLUCA'NIN"

Kumluca'nın yüzde 85-90'ı net zarar gördü. Özellikle sel bastıktan sonra sebzelerin kök boğazında çürük var olabileceğinin dolayı ciddi bir kaydımız var. Şimdi gelseler şu çiftçinin halini bir görseller... Kepçelerle o kadar can kurtardık ki o sera evlerinden tek katlı evlerden inanamazsınız. Yani gerçekten içler acısı bir hali var Kumluca'nın.

"KARABORSACILAR FİYATLARI YÜKSELTİYOR"

Her zaman söylüyoruz. Çiftçi birinci sınıf olsun diyoruz ama maalesef dördüncü sınıf görüyorlar. Çok zor durumdayız ya, bu anlatılamaz. Yani tarif edilemez, düğümlenip kalıyorum. Karaborsacılar var, üç kağıtçılar var... Bizim burada ne zaman böyle bir hasar olsa ciddi bir zarar görsek hiçbir zaman bizim burada halimizde fiyat yükselmedi. Ama işte 'Antalya Kumluca'da hortum oldu, Kumluca'da sel baskını' oldu. Hiç daha bir gün olsun bunlardan fiyat farkı olmadı ama bu karaborsacılar, felaketin üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Bizde normalde hiç yükselmez böyle şeylerden sonra, daha düşer inadına.

"ÇİFTÇİ 3-5 SENE KENDİNİ KURTARAMAZ"

Yani çiftçi gelecek seneyi zor kurtarıyordu, 3-5 sene kendini kurtaramaz, ciddi ciddi bir şekilde ezildi. Bugüne kadar devletimiz hep yanımızda oldu, inşallah da bundan sonra da olur. Çünkü olmazsa ayağa kalkma durumumuz olmaz. Çünkü benim çiftçimin %95'i bankalara borçlu. Bu konuda da işte ertelemeler nasıl olur, ne olur bunu devletimiz devlet büyüklerimiz karar verecektir. Bizim hakikaten devletimizden bu yaraların sarılması, bu çiftçiyi ölüme terk edilmemesi ve bu çiftçimize acilen yardım edilmesi ricamız.

Kumluca'nın 27 mahallesinin tamamı sular altında kaldı. Araç için sayı vermek şu an zor, 300 mü 200 mü 100 mü bir şey diyemiyorum şu an. 7 bin ila 10 bin dönüm sera zarar gördü tahmini olarak."