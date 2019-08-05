Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSEL ALARMI! Meteoroloji'den son dakika Karadeniz için önemli uyarı! - HAVA DURUMU

Meteoroloji'den Karadeniz için önemli uyarı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri sağanak yağışın etkisi altında olacak. Sakarya, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan ve Ordu'da etkili olması beklenen sağanak yağışların yol açabileceği sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Sakarya, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan, Ankara'nın güney doğusu ve Konya'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-50 yer yer 51-75 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANKARA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Ankara'da bir otelde yangın! 28 kişi tahliye edildi, 10 kişi hastaneye kaldırıldı -HABER
GÜNDEMAnkara'da otelde yangın! 10 kişi hastaneye kaldırıldı
SON DAKİKA! Ankara'da rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı - HABERLER
GÜNDEMEtrafa rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı
Yedek astsubaylık başvurusu nasıl yapılır? Yedek astsubaylığa kimler başvurabilir?
GÜNDEMYedek astsubaylık başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ...
LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS boş kontenjan ve taban puanları sorgulama 2019 hts
GÜNDEM2019 LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün ...
SON DAKİKA! Rize'de şiddetli yağış etkili oldu! 2 kişi kurtarıldı 1 kişi kayboldu! - HABERLER
GÜNDEMRize'de şiddetli yağış etkili oluyor! 1 kişi kayboldu
Son dakika... Düğünde yedikleri yemekten zehirlendiler: 70 kişi tedavi altında
GÜNDEMDüğünde yedikleri yemekten zehirlendiler
Son dakika... Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMAydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Propaganda nasıl yazılır? Propaganda mı, propoganda mı? Propaganda ne demek? Propaganda TDK imla
GÜNDEMPropaganda nasıl yazılır? Propaganda mı, propoganda ...
Malatya'da çiftlikten kaçan atlara otomobil çarptı! 3 tay öldü
GÜNDEMÇiftlikten kaçan atlara otomobil çarptı! 3 tay öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X