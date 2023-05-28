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Sel sularının sürüklediği otobüste mahsur kalan 28 yolcu kurtarıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası sel sularının sürüklediği otobüste mahsur kalan 28 yolcu, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve MASKİ ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

Sel sularının sürüklediği otobüste mahsur kalan 28 yolcu kurtarıldı
İHA

Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere ve Mütevelli Mahallelerinde, akşam saatlerine doğru yaşanan sağanak yağış sonrası su baskınlarına teslim oldu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile MASKİ ekipleri seferber oldu. MASKİ MAKOM ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı harekete geçerek sahadaki olumsuzluklara müdahale ediyor.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de yağıştan etkilenen bölgeye intikal etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da ekipleri ile birlikte su tahliye çalışmalarına destek verdi. Su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Otobüste mahsur kalan yolcular tahliye edildi
Yoğun sağanak yağışın yaşandığı bölgede bir otobüs de sel suları tarafından şarampole sürüklendi. Bölgeye intikal eden MASKİ ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 28 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti.

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