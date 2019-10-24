Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin ile güçlü sesi ve sanatçı Linet, dün akşam Harbiye'de alanı dolduran 5000 kişiye muhteşem bir müzik şöleni yaşattı.

Şahin, konserin ikinci yarısında coşku ve alkışlarla sahneye çıktı. Sezonun üçüncü Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşan usta sanatçı Selami Şahin, geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Bu sezon ikinci kez Harbiye açıkhava konserine çıkan Linet, güçlü performansı ve göz dolduran sahnesiyle dinleyenleri büyüledi. Linet, Harbiye Açıkhava konseri için ünlü modacı Rufat İsmayil tarafından hazırlanan siyah özel tasarım elbisesiyle sahneye çıktı.

Konserin sonlarına doğru Selami Şahin ve Linet, izleyicilere sürpriz yaparak Arapça bir şarkının da yer aldığı üç şarkıda düet yaptı ve dinleyenler etkileyici dakikalar yaşadı.

İkili, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selami Şahin, Linet ile ilgili, "Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım. Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Linet ise Selami Şahin ile ilgili, "Ben de Linetpatra’ysam burada da bir kral var. Büyük Selami Şahin. Sesini enstrüman gibi kullanan gerçekten Türkiye’nin ender hocalarından. Gerçekten büyük bir gurur. Her yönüyle ve çalışmalarıyla Türkiye’de en önemli ve zirvede olan usta bir isim" şeklinde konuştu.