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Selami Şahin oğlu Fikret Emirhan Şahin ölümden döndü!

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada minibüsle kamyonet çarpıştı. Kazada Selami Şahin'in oğlu ve 3 kişi yaralandı

Selami Şahin oğlu Fikret Emirhan Şahin ölümden döndü!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kürşat Ö.'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çarparken kamyonet ise devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selami Şahin'in &ccedil;ocukları; Fikret Emirhan, Meryem İrem ve Lider Şahin
Selami Şahin'in çocukları; Fikret Emirhan, Meryem İrem ve Lider Şahin

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