Selçuk İnan baba oldu

Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR