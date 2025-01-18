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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Bir puan, azımsanacak puan değil - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Bir puan, azımsanacak puan değil

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, alınan bir puanın önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:16
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        "Bir puan, azımsanacak puan değil"
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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 berabere biten Bodrum FK karşılaşmasını değerlendirdi.

        "BİR PUAN, AZIMSANACAK PUAN DEĞİL"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini ve buna göre çalıştıklarını ifade etti.

        Rakiplerinin ligin en çok koşan ve en çok ikinci topu alan takım olduğunu anlatan İnan, şunları kaydetti:

        "Güçlü bir takıma en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı da bu yönde uyardım, çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız vardı. İlk yarı özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama çok pozisyon vermedik. En nihayetinde maçı kazanamadık ve puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık puan farkını sabit tuttuk, bunun için bir puan azımsanacak puan değil. O yüzden oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

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