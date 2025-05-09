Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan'dan ayrılık açıklaması! - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan'dan ayrılık açıklaması!

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 22:38 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuk İnan'dan ayrılık açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

        Gaziantep FK tribünleri, Alanyaspor maçında Selçuk İnan'a tepki gösterdi. İnan, maçın ardından yaptığı açıklamada veda sinyali verdi.

        Selçuk İnan, "Kırgın değilim. Kırgın olmamayı öğrendim. Çok zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskliydi belki. Birçok kişi, dostum bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişti. Ben kabul ettim. Müthiş bir iş başardık. Neredeyse bütün transferleri yaptım. Ben buldum. Ben izledim. En düşük maaş bütçeli olarak neredeyse ligde kalmayı garantiledik. Seyircimizin tepki göstermesi, futbolda doğal." dedi.

        Genç teknik adam, "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Yarın gerekli şeyleri söyleriz." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!