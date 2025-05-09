Selçuk İnan'dan ayrılık açıklaması!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Gaziantep FK tribünleri, Alanyaspor maçında Selçuk İnan'a tepki gösterdi. İnan, maçın ardından yaptığı açıklamada veda sinyali verdi.

Selçuk İnan, "Kırgın değilim. Kırgın olmamayı öğrendim. Çok zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskliydi belki. Birçok kişi, dostum bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişti. Ben kabul ettim. Müthiş bir iş başardık. Neredeyse bütün transferleri yaptım. Ben buldum. Ben izledim. En düşük maaş bütçeli olarak neredeyse ligde kalmayı garantiledik. Seyircimizin tepki göstermesi, futbolda doğal." dedi.

Genç teknik adam, "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Yarın gerekli şeyleri söyleriz." sözlerini sarf etti.