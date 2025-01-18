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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı

        Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı

        'Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı', 21 Ocak'ta Zorlu PSM'de 29 Ocak'ta ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde yeni yılın ilk dinletileri ile seyircilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 00:50 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:50
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        Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı
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        Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı”, 21 ve 29 Ocak’ta yeni yılın ilk dinletileri ile sahnede. Birçok önemli şairin eserlerinin Selçuk Yöntem’in etkileyici yorumu ve quartet’in müzikalitesiyle bir araya getiren proje, caz ve şiir severleri dinlemeye davet ediyor.

        Tiyatro, dizi, sinemadaki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Selçuk Yöntem’e sahnede quartetin müzikalitesi ve etkileyici sesiyle Duygu Soylu eşlik ediyor. Keyifli ritimleriyle öne çıkan proje yeni yılda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Selçuk Yöntem’in güçlü yorumuyla seslendirdiği şiirler, caz müziğinin ritmiyle birleşerek dinleyenlere farklı bir deneyim sunuyor. “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı”, 21 Ocak’ta Zorlu PSM’de, 29 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde ve 22 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da sanatseverlerle buluşacak. Gösterinin biletleri Biletix, Bubilet, Biletinial ve Passo’da satışa çıktı.

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        Program Tarihleri

        21 Ocak 2025, Salı – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

        29 Ocak 2025, Çarşamba – Caddebostan Kültür Merkezi

        22 Şubat 2025, Cumartesi – CSO ADA ANKARA Ziraat Bankası Ana Salon

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        #Selçuk Yöntem
        #Zorlu PSM
        #Caddebostan Kültür Merkezi
        #CSO Ada Ankara
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