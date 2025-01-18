Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı”, 21 ve 29 Ocak’ta yeni yılın ilk dinletileri ile sahnede. Birçok önemli şairin eserlerinin Selçuk Yöntem’in etkileyici yorumu ve quartet’in müzikalitesiyle bir araya getiren proje, caz ve şiir severleri dinlemeye davet ediyor.

Tiyatro, dizi, sinemadaki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Selçuk Yöntem’e sahnede quartetin müzikalitesi ve etkileyici sesiyle Duygu Soylu eşlik ediyor. Keyifli ritimleriyle öne çıkan proje yeni yılda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Selçuk Yöntem’in güçlü yorumuyla seslendirdiği şiirler, caz müziğinin ritmiyle birleşerek dinleyenlere farklı bir deneyim sunuyor. “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı”, 21 Ocak’ta Zorlu PSM’de, 29 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde ve 22 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da sanatseverlerle buluşacak. Gösterinin biletleri Biletix, Bubilet, Biletinial ve Passo’da satışa çıktı.

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Program Tarihleri

21 Ocak 2025, Salı – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

29 Ocak 2025, Çarşamba – Caddebostan Kültür Merkezi

22 Şubat 2025, Cumartesi – CSO ADA ANKARA Ziraat Bankası Ana Salon