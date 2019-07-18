Car paylaşımının altına, "Kadın olmak harika bir şey. Bu resmi daha önce paylaşmadım, yargılanmaktan korktum ama beni saf bir kadın, bir anne olarak temsil ediyor." notunu düştü.
Selda Car'ın paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni geldi.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR