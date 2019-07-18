Car paylaşımının altına, "Kadın olmak harika bir şey. Bu resmi daha önce paylaşmadım, yargılanmaktan korktum ama beni saf bir kadın, bir anne olarak temsil ediyor." notunu düştü.

Selda Car'ın paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni geldi.