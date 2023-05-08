Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü?

"ALDATMAM MÜMKÜN MÜ?"



Basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Böyle bir şey yapmayacağımı beni tanıyan herkes bilir. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" açıklamasını yaparak, sitem etti.