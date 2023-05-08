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Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü?

Etiler'de objektiflere yansıyan Selen Görgüzel'e, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili yaptığı, "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması soruldu. Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Böyle bir şey yapmayacağımı beni tanıyan herkes bilir. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" dedi

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  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    "NE ZAMAN KONUŞSAM OLAY OLUYOR"

    Geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili, "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak herkesi şaşırtan ve sosyal medyada bir hâyli tepki gören Görgüzel, gazetecileri görünce adımlarını hızlandırdı.

    Selen Görgüzel, "Ne soracağınızı biliyorum. Artık konuşmayacağım. Ne zaman konuşsam olay oluyor" ifadelerini kullandı.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    "ALDATMAM MÜMKÜN MÜ?"

    Basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Böyle bir şey yapmayacağımı beni tanıyan herkes bilir. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" açıklamasını yaparak, sitem etti.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Öte yandan ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Hamdi Alkan da bu sözleri sosyal medya sayfasına taşımıştı.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    "BENİ SİLMİŞ"

    Daha sonrasında Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi, beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    "YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN"

    İkili, ardından birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Görgüzel, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, annem ameliyat oldu. Hamdi Bey de sağ olsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor. Birkaç eksiğimiz var onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz" demişti.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    ÖPÜŞMESİNE ONAY VERMİŞTİ

    Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanmadan önce 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahne öncesinde Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    İrfan Kangı, oyunu keserek, eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen Hamdi Alkan'a dönerek, "Hamdi ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak" diyerek, izlemeye gelenleri güldürmüştü.

    Görgüzel, oyun sonrası ise, "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi ve kararlarımı çok sormam. Sadece paylaşırım" yanıtını vermişti.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    HAMDİ ALKAN KONUŞMAK İSTEMEDİ

    Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirmişti. Konuşmak istemeyen Alkan, “Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim” demişti.

    İkilinin boşanmasına bu sahnenin neden olduğu iddia edilmiş ama taraflar bu söylentileri yalanlamıştı.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    "AYNI ÇATI ALTINDA BİR ERKEKLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

    Selen Görgüzel, boşanma sonrasında muhabirlerin, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı vermişti:

    Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet... Hayat bize ne getirir, bilemeyiz. Yalnızlığa biraz alıştım gibi ama tekrar aşık olmak istemiyorum. Hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü... Aynı çatı altına bir erkek ile tekrar girmek istemiyorum.
  • Selen Görgüzel: Aldatmam mümkün mü? - Magazin haberleri

    Selen Görgüzel ile eski eşi Hamdi Alkan

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