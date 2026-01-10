Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selen Görgüzel ile Can Yaman gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Selen Görgüzel ile Can Yaman gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Can Yaman ile iki gün önce yurt dışından Türkiye'ye dönen oyuncu Selen Görgüzel gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.01.2026 - 00:49 Güncelleme: 10.01.2026 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaman ve Görgüzel gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

        Can Yaman
        Can Yaman

        Soruşturma kapsamında, oyuncu Can Yaman ile iki gün önce yurt dışından Türkiye’ye dönen oyuncu Selen Görgüzel gözaltına alındı.

        Selen Görgüzel
        Selen Görgüzel

        Soruşturma kapsamında; Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı

        (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünemez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz' kararlarının alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina, deprem riski nedeniyle ziyarete kapatıldı.

        #Selen Görgüzel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!