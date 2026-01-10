Selen Görgüzel ile Can Yaman gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Can Yaman ile iki gün önce yurt dışından Türkiye'ye dönen oyuncu Selen Görgüzel gözaltına alındı
Giriş: 10.01.2026 - 00:49 Güncelleme: 10.01.2026 - 14:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.Can Yaman
Soruşturma kapsamında, oyuncu Can Yaman ile iki gün önce yurt dışından Türkiye’ye dönen oyuncu Selen Görgüzel gözaltına alındı.Selen Görgüzel
Soruşturma kapsamında; Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltına alındı.
