        Selen Tınaz: Türkiye'yi temsil etmek gurur verici - Motor Sporları Haberleri

        Selen Tınaz: Türkiye'yi temsil etmek gurur verici

        Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışan 18 yaşındaki Selen Tınaz, "Türkiye'yi temsil etmek benim için gurur verici durum." dedi.

        10.09.2025 - 12:05
        "Türkiye'yi temsil etmek gurur verici"
        Genç sporcu Selen Tınaz, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'ndaki performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Motosiklet sporcusu babasına özenerek 5 yaşındayken motosiklete ilgi duymaya başlayan Tınaz, 2022 Doğu Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

        Afyonkarahisar Spor Motorları Merkezinde yarışan Tınaz, yarışı 21. olarak tamamladı.

        Tınaz, AA muhabirine, bu sezonun kendisi için güzel geçtiğini söyledi.

        Performans olarak yükseldiğini düşünen Tınaz, "Geçen 2 yıla nazaran bu yıl güzeldi. Türkiye Şampiyonası için de aynen öyle. Çok iyi yükselmeler yaşadım. İlk iki yıl acemice geçti. 3. yıl mükemmel geçti." dedi.

        "TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

        "Mücadele etmek çok zor. Türkiye'yi temsil etmek benim için gurur verici. Tek kız olarak ben yarıştım bu sezon. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışmak daha çok emek vermek. Tek bir yere takılı kalmamak. Seneye Dünya Motokros Şampiyonasına katılacağım. Onun için istikrarlı bir şekilde çalışacağım."

        "BABAM HER TÜRLÜ BANA DESTEK OLUYOR"

        Hem okul hem motor sporunun kendisi için zor olduğunu anlatan Tınaz, "İkisine vakit ayırmak zor. Babam her türlü bana destek oluyor. Hedefim ilk onun içinde bile olmak bizim için Türkiye için gurur verici bir durum. İlerleyen yıllarda Dünya Şampiyonu olmayı çok istiyorum." diye konuştu.

