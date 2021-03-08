Bir zamanların en popüler çocuk oyuncularında biri olan Dilara Kurtulmuş araştırılıyor. Selena dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle tanınan ve sonrasında çeşitli dizilerde rol almaya devam eden Dilara Kurtulmuş br süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu. Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş kimdir? Dilara Kurtulmuş kaç yaşında ve nereli? Dilara Kurtulmuş son hali

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?

Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1998 yılında Avusturya'da dünyaya geldi. Henüz bebekken ailesinin Türkiye'ye dönmesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşen Dilara Kurtulmuş bugün 22 yaşındadır. Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı bölümünden mezun olan Dilara Kurtulmuş çocukluğundan beri pek çok projede yer alsa da 2006-2009 yıllarında yayınlanan fenomen dizi Selena'da oynadığı Nazlı rolüyle tanındı.

DİLARA KURTULMUŞ DİZİLERİ

Anne Babamla Evlensene 2002

Hayat Bilgisi 2003

Bir Dilim Aşk 2004

Kadının Sessizliği 2005

Nefes 2009

Çınar 2011