"ORTADA BİR GERÇEK VAR"

Hailey Baldwin, daha sonra sözlerine "Herkesinin bildikleri bir yana, ortada bir gerçek var" diye devam etmişti.

New York Post'ta yer alan habere göre; Justin ile evlendikten sonra Selena ile konuştuğunu açıklayan Hailey, Gomez'in kendisine 'hiçbir şey borçlu olmadığını' da belirterek şöyle demişti:

İkimiz de kimseye saygıdan başka bir şey borçlu değiliz. Selena'ya çok saygı duyuyorum ve aramızda herhangi bir konuda bir beklenti olmadığını düşünüyorum. Etrafımızdaki herkes neler olduğunu biliyor ve aramızda bir sorun yok. Tüm bunlardan netlik ve saygıyla uzaklaşabiliriz. Bu bana huzur verdi.

Fotoğraflar: Reuters, AP, Instagram.