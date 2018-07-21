Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’nun story’sine (Instagram'ın hikaye bölümü) bakarken yakalandı. İdo o anları hesabında “Şaka mı bu” notu ile paylaştı.



Selena Gomez, daha önce de Türk şarkıcıları dinlemeyi sevdiğini itiraf etmişti.

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