Selena Gomez, ilk olarak 3,5 milyon dolar değer biçilen taş avlulu, yeşilliklerle çevrili evi satılmayınca bu kez de 2,7 milyon dolara alıcı bulmaya çalışıyor.

Evin bu rakama da satılmaması halinde Gomez'in, biraz daha indirim yapacağı konuşuluyor.

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