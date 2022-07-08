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Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

Ünlü oyuncu Hazal Şenel, bir döneme damgasını vuran Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş ve Gizem Güven gibi oyuncularla başrolü paylaşan Şenel, Selena'nın Kıvılcım'ı olarak hafızalara kazındı. Selena dizisinin ardından Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma dizilerinde rol alan Hazal Şenel son haliyle dikkat çekti. Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli adeta bambaşka birine dönüştü. İşte, Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in inanılmaz değişimi...

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  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    Ünlü oyuncu Hazal Şenel, 2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisiyle adını duyurdu.
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    Bir döenmin sevilen dizisi Selena’da; Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş ve Gizem Güven gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaştı.

     
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    Dizide canlandırdığı Kıvılcım rolüyle hafızalara kazınan Hazal Şenel dizinin ardından bir çok yapımda rol aldı.
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şenel, tiyatro oyunlarında da rol alıyor.
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    Paten, yüzme ve voleybol gibi sporlar yapan ünlü oyuncu bale eğitimi almakta ve halk oyunlarına ilgi duymaktadır.
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi yapımalrda ekran karşısına geçen ünlü oyuncunun son hali gündeme geldi.
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    Selena’nın Kıvılcım’ı yıllar içerisinde adeta bambaşka birine dönüştü.
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

    İşte, Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel'in son hali…
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
  • Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!

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