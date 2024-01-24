Oralarda da son aşamaya gelmiş durumdayız. Camimiz bu süreçte ibadete ve ziyarete açık durumdadır. Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'ni en kısa sürede eski ihtişamıyla hem ibadete hem de iç ve dış turizme kazandıracağız" dedi.

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Bunun yanında betonarme olan tüm içlik ve dışlık pencerelerimiz söküldü, yerine yeni pencerelerimiz yapıldı ve montajları da tamamlanmak üzere" diye konuştu.